MEOKS: дешевый и стабильный кардшаринг с нашего шаринг сервера!

Телевидение остается традиционным и самым популярным средством массовой информации для большинства людей. Но и в этом направлении появляются новые технологии, которые со временем меняют всю отрасль. Так, например, технология передачи звука и изображения с помощью кодирования цифровых сигналов, называемая цифровым телевидением, завоевала рынок вещания благодаря отличному качеству картинки и высокой помехоустойчивости по сравнению с аналоговым ТВ и со временем окончательно вытеснит его. В последнее время разрабатываются инновационные решения и в сфере дополнительных услуг для пользователей, например мини-революцию в отрасли произвело появление шаринг-серверов.

Что означает кардшаринг?

Слово «кардшаринг» происходит от сочетания двух английских слов card («карта») и share («делиться»). Таким образом «cardsharing» переводится как «делиться картой». По сути, это способ, который позволяет с помощью одной карты получать доступ к платным каналам для нескольких независимых пользователей цифрового спутникового ТВ. Часто данной услугой пользуются люди, желающие получить доступ к пакету каналов, продажа которого в стране не производится. Как правило, это связано с отсутствием представительства провайдера спутникового телевидения на этой территории.

Как подключиться?

К кардшаринг-серверу легко подключиться. Во-первых, необходимо зарегистрироваться на сайте. Интерфейс нашего портала интуитивно понятен для пользователей, поэтому разобраться в его функционале сможет даже человек, который далек от продвинутых технологий. После регистрации в личном кабинете появится возможность выбора типа подписки. Цена пакета зависит от подключаемого количества каналов. Внести оплату можно разными способами: банковская карта, ЯндексДеньги, WebMoney, QIWI. Автопродление позволяет занятым клиентам не отвлекаться на регулярное оформление подписки, сервис делает это в автоматическом режиме. После оплаты клиент получает пакет со смарт-картой. Личный кабинет позволяет управлять настройками и набором услуг.

Как работает кардшара ТВ?

Кардшаринг представляет собой метод, при котором официальные карты доступа провайдеров спутникового ТВ используются несколькими пользователями одновременно. Смарт-карта устанавливается в ресивер с доступом в интернет. Это устройство выступает в роли сервера, к которому подключаются другие приемники и дешифруют сигнал со спутника. По сути наш сервис шаринга взимает оплату с пользователей именно за получение дешифрованного ключа (DW-ключи). Они регулярно обновляются. Таким образом, даже частая смена контрольных ключей не вызывает неполадок в вещании. Единственным условием бесперебойной работы является наличие стабильного интернет-соединения со стандартными параметрами в 64 кбит/сек.

Таким образом, кардшаринг нельзя отнести к услугам, нарушающим законодательство.

Способ подключения MEOKS-кардшаринга

Чтобы воспользоваться кардшаринг-сервисом от MEOKS, необходимо зарегистрироваться на сайте и создать личный кабинет. В нём нужно выбрать подходящую подписку. После взноса абонентской платы вы получаете индивидуальный пакет со смарт-картой. Наши специалисты в личном кабинете бесплатно настраивают подписку и каналы, открывают доступ. Этот алгоритм актуален для кардшаринга в Украине и Казахстане

Вместе со смарт-картой вы получаете бесплатно ключи для шаринга, а также идентификационные данные вашего сервера. Затем необходимо самостоятельно, следуя инструкциям, настроить сервер (ресивер) для просмотра пакета, например, НТВ с базовыми каналами. Дополнительно можно заказать декодировку отдельных каналов.

Для подключения нужно иметь:

➢ скоростное подключение к сети Интернет с устойчивым сигналом;

➢ телевизор;

➢ спутниковую антенну;

➢ ресивер, поддерживающий шаринг настройки.

Почему стоит купить кардшаринг у нас?

Наша компания MEOKS предлагает своим клиентам недорогой кардшаринг основных провайдеров спутникового телевидения:

➢ НТВ+ с подключением не менее 300+ базовых каналов;

➢ НТВ+Восток с поддержкой времени часовых поясов восточной части страны;

➢ Континент ТВ;

Помимо основных операторов России, мы предлагаем кардшаринг к каналам цифрового спутникового украинского ТВ с возможностью просмотра в прямом эфире футбольных матчей Xtra TV. Для тех кого интересует телеконтент с эротическим содержанием, мы предоставляем абонентам с 18 лет кардшаринг к таким каналам для взрослых, как «Клубничка», CentoXCento, ХХХ и многим другим.

Преимущества кардшаринга

Шаринг ТВ позволяет существенно сократить затраты на использование коммерческого телевидения. Благодаря гибкой ценовой политике у нас вы можете приобрести пакет по выгодной цене - от 1 доллара. В любой момент пользователь может сменить тип пакета, изменить количество доступных каналов, продлить, отменить или возобновить подписку. Круглосуточная техническая поддержка, работающая в режиме 24/7, поможет не только подключиться к системе, сменить пакет и настройки, но и решить любую проблему, связанную с работой биллинга. Высокая скорость передачи данных и наличие защиты от атак делает наш сервис надежным. Для доступа к услуге не требуется много времени и дорогостоящее дополнительное оборудование. Достаточно иметь телевизор, спутниковую антенну, подключение к интернету и ресивер. Благодаря тому, что интернет-канал передает не само изображение, а ключи шифрования, трафик расходуется экономно. Дешевый кардшаринг от MEOKS позволяет сделать ТВ доступным для людей с разными потребностями и уровнем дохода. Кроме того, наш сервис уважает принципы конфиденциальности, поэтому не передает персональные данные клиента третьим лицам.

Мы предоставляем доступ к услугам популярных провайдеров: в том числе шаринг НТВ плюс, "Континент". Клиентам нашего сервиса предлагается бесплатный тест-драйв. Во время демо-доступа пользователь сможет проанализировать предоставляемый объем услуги в виде набора каналов, а также оценить качество изображения, скорость работы сервиса и расход трафика. Безупречная картинка, отсутствие звуковых помех и быстрая передача данных позволяют нашим клиентам сделать однозначный выбор в пользу MEOKS.

Кардшаринг НТВ и "Континент" - это не новое явление, однако с развитием скорости и качества интернета эта услуга набирает все большую популярность. Мы предлагаем качественный шаринг по доступной цене с гарантией хорошего результата. Команда MEOKS всегда отслеживает изменения в области информационных технологий, регулярно знакомится с актуальными исследованиями и разработками, принимает во внимание не только локальный, но и мировой опыт. Благодаря нашему сервису телезрители могут наслаждаться любимыми телепередачами и фильмами по разумной цене. Минимальные денежные затраты на услуги MEOKS многократно компенсируются возможностью широкого выбора телеконтента и полученным удовольствием от его просмотра.

Бонус от нашей компании

Мы предоставляем нашим клиентам неограниченное по времени тестирование любого пакета для выбора кардшаринг-каналов. Чтобы воспользоваться тест-услугой, нужно всего лишь зарегистрироваться на нашем сервисе и выбрать любой понравившийся пакет шаринг-каналов. Заказать тест-услугу можно в один клик в личном кабинете.

Таким образом наши клиенты могут проверить качество изображения и звука, выбор каналов, скорость передачи данных, расход трафика и безопасность подключения. Например, тест-шаринг НТВ бесплатно покажет абоненту, какие каналы входят в базовый комплект. При желании пользователь может подключиться к протестированному пакету без дополнительных настроек, просто оплатив подписку.

У каждого нашего абонента есть возможность выбрать один или несколько предложенных пакетов или составить свой из представленных сервисом кардшаринг-каналов.